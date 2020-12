Benevento-Lazio, Escalante nel pre gara: “Felice per la prima da titolare. Loro squadra molto fisica, dobbiamo fare quello che sappiamo”

Nel pre partita di Benevento-Lazio, attraverso i microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Gonzalo Escalante: “Sono veramente contento e preparato per partire titolare per la prima volta con la Lazio, vediamo come andrà questa gara. Siamo un gruppo meraviglioso, prima di venire già me lo avevano detto. Sono veramente contento, ho molto amici qui e sono veramente felice di giocare in questa meravigliosa squadra. Sappiamo che il Benevento è una squadra molto fisica, ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo e quello che dice il mister. In questo modo andrà bene“.

Successivamente ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Mi trovo bene davanti la difesa, è per me il lavoro più facile. Trovo più difficile il lavoro che fanno Luis Alberto ed i giocatori lì davanti.”

