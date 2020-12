Benevento-Lazio, Filippo Inzaghi: “Orgoglioso dei miei ragazzi, la Lazio una squadra di extraterrestri. Simone? Da lui c’è solo da imparare”

Al termine della gara contro il fratello Simone, l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha commentato il pareggio conquistato contro la Lazio, ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole: “I miei ragazzi sono fantastici, mi stanno regalando soddisfazioni enormi. Vederli giocare alla pari contro Juventus e Lazio è bellissimo. I biancocelesti sono una squadra di extraterrestri, nel primo tempo pensavo non ci potesse essere partita, ma i miei giocatori stanno andando oltre alle mie aspettative e questo mi rende orgoglioso. Le emozioni erano tante, è stato difficile giocare contro un squadra per la quale esulto ad ogni goal. Per fortuna giocheremo contro tra un pò di mesi, perché alla fine queste sono le cose belle del calcio. Lavoro per prestazioni del genere, dobbiamo mantenere questa mentalità e continuare su questa strada, mantenendo sempre i piedi per terra. Ai miei ragazzi non posso dire nulla perché hanno giocato alla grande contro giocatori come Immobile, che è il migliore attaccante italiano ed uno dei migliori in Europa e che stasera ha segnato un goal incredibile. Affrontavamo giocatori del calibro di Luis Alberto e Milinkovic, nonché contro uno dei migliori allenatori d’Europa. Quello tra me e mio fratello è un rapporto di amore e stima, ieri sera ci siamo sentiti e c’era un pò di imbarazzo tra di noi. Penso che nessuno dei due abbia esultato ai goal per rispetto, io ho sempre studiato molto il suo modo di allenare, perché con quello che ha fatto con questa Lazio c’è solo da imparare.”

