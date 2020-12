Benevento-Lazio, il ds giallorosso Foggia nel pre gara: “Serata piena di emozioni per il passato e il presente. Per noi 90 minuti che significano tanto”

Nel pre partita di Benevento-Lazio, ai microfoni di DAZN, ha parlato il ds dei giallorossi Pasquale Foggia: “L’incrocio tra i fratelli Inzaghi? Per fortuna si gioca a distanza di pochi giorni dalla passata partita, altrimenti una settimana intera sarebbe stata lunga (ride n.d.r). Quelle di oggi è una di quelle partite piene di emozioni che uno prova per il passato, per il presente e le tante amicizie. Poi comunque c’è il campo e novanta minuti che per noi significano tanto”.

