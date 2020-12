Benevento-Lazio, Inzaghi: “Il punto ottenuto non ci basta, ma questa squadra ha grandi potenzialità. Stasera ha prevalso la stanchezza”

Termina con un pareggio l’anticipo di questa tredicesima giornata di Serie A. Al termine della gara contro il fratello Filippo, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così l’1-1 ottenuto stasera al C. Vigorito nella sfida con il Benevento.

Queste le sue prole ai microfoni di DAZN: “I ragazzi hanno provato a vincere in tutti i modi, non dovevamo prendere il goal sul finale del primo tempo e chiuderla prima. Abbiamo trovato una squadra n salute che ci ha messo in difficoltà, c’è ramarro per il primo tempo svolto. Il Benevento è una squadra in salute ed organizzata con giocatori importanti. Il primo tempo è stato buono ma perì via della stanchezza fisica e mentale il secondo tempo non è stato all’altezza del primo giocato. Abbiamo organizzato poco nel secondo tempo ma ciò che ci ha penalizzato è stata la rete subito nel finale”.

“La squadra stava andando bene dopo i primi 45′, per questo non ho voluto cambiare subito l’assetto, ma alla fine Cataldi, Caicedo e Pereira sono entrati bene. Luis Alberto ha fatto una grande gara, era fermo dalla partita di Brugge e gli ho chiesto di fare uno sforzo. Il suo primo tempo èè stato molto buono, magari ha mancato di lucidità nell’ultimo assaggio ma no mi aspettavo potesse reggere 80 minuti. Il calendario è incredibile, siamo sempre al limite di perdere giocatori, non ci basta il punto ottenuto stasera ma la squadra ha grandi potenzialità e dobbiamo fare bene nelle prossime due gare che porteranno alla sosta”.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha poi proseguito l’analisi ai microfoni di LazioStyleRadio, ecco le sue parole: “Ci è mancato purtroppo il secondo gol nel primo tempo, nella quale abbiamo fatto bene. Avremmo poi dovuto lavorare meglio in occasione del loro pareggio. Adesso dovremo recuperare le energie per affrontare al meglio Napoli e Milan, ritrovando freschezza fisica e mentale. Calendario ed infortuni giocano un ruolo fondamentale, essendo in campo ogni tre giorni non è facile essere sempre pronti. Tutte le squadre che fanno le coppe sono penalizzate, ma fa parte del gioco. Mio fratello? Affrontarlo mi emoziona sempre, non è una partita come le altre. Siamo avversari per 90′ e poi ci abbracciamo. Il Benevento è una squadra organizzata, dopo l’1-1 si è compattato e ci ha messo in difficoltà ripartendo”.

