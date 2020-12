Benevento-Lazio, le probabili formazioni

Si apre oggi la 12esima giornata di Serie A Tim. Per i fratelli Inzaghi sarà una giornata sentita, visto che alle ore 20.45 allo stadio Vigorito andrà in scena Benevento-Lazio. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Benevento (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.



Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Correa.

