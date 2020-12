Benevento-Lazio, Marusic: “Avevamo voglia di vincere, ma sono mancati i gol. Ora testa al Napoli e lavoriamo”

Solo un punto per la Lazio nella trasferta di Benevento, e si chiude con amarezza la gara. L’esterno biancoceleste Adam Marusic ha infatti analizzato così la gara ai microfoni di LazioStyleRadio, ecco le sue parole: “Peccato per il risultato, avevamo iniziato bene con voglia di vincere. Il gol alla fine del primo tempo ci ha fatto male. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a far gol. Ora dobbiamo guardare avanti e preparare le prossime gare. Dobbiamo cambiare e migliorare sotto porta, servirà lavorare soprattutto per le prossime due partite. Oggi Fares era assente, ma io sto benissimo fisicamente e ho giocato molte partite e voglio continuare così. Napoli e Milan sono avversari difficili ma dobbiamo dare il massimo per recuperare punti. Oggi sono mancati i gol”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: