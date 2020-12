Benevento-Lazio, prima del fischio d’inizio c’è un premio per i fratelli Inzaghi

Tra poche ore sarà di nuovo Serie A con Lazio e Benevento che si sfideranno in un turno infrasettimanale infuocato. Il match tra le aquile e le streghe sarà anche l’occasione per sancire un nuovo incontro tra i fratelli Inzaghi che, dopo aver calcato i campi della massima serie, hanno deciso di intraprendere la carriera da allenatori. I due, prima di sfidarsi sul rettangolo verde, verranno comunque premiati insieme. Infatti, prima del fischio d’inizio agli Inzaghi verrà consegnato il Premio Santin, in memoria dell’ex tecnico Piero Santin. L’assegnazione del Premio è frutto della decisione dello scorso 19 ottobre del Comitato Promotore del Torneo “Città Cava de’ Tirreni” con il riconoscimento che però verrà consegnato solamente nella giornata di oggi. Lo riporta IlCorrieredelloSport.it

