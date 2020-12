Benevento-Lazio, Reina: “Serviva più cattiveria, domenica una finale con il Napoli”

Al termine del pareggio ottenuto contro il Benevento, il portiere della Lazio Pepe Reina, autore di numerose parate fondamentali, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Questo il commento del portiere della Lazio:

“Dovevamo chiuderla dopo l’1-0, bisogna essere più cattivi perché poi basta una palla inattiva e subiamo il pareggio. Sono partite che ci fanno migliorare, ma che servono anche da stimolo per avere più fame e voglia di vincere. Avevamo tutto il secondo tempo per recuperare il pareggio e tornare in vantaggio, ci servivano i tre punti che non sono arrivati. Adesso domenica ci aspetta una finale all’Olimpico contro il Napoli. Siamo una squadra che rischia, siamo molto propositivi in attacco per questo prendiamo sempre goal, ma ovviamente bisogna difendere meglio. Non pensiamo ora alla Champions, bisogna tornare nelle zone alte della classifica in campionato e la partita contro il Napoli sarà molto importante per questo.”

