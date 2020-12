Benevento-Lazio, Schiattarella: “L’ultimo gol l’avevo fatto proprio a Reina. Adesso ricarichiamoci per il secondo tempo”

Finiti i primi 45 minuti con una Lazio che ha in mano il pallino del gioco e va in vantaggio con grandissimo Ciro Immobile che fa un gol incredibile. Pareggia all’ultimo il Benevento con Schiattarella sugli sviluppi di un corner. Ecco le sue parole alla fine del primo tempo: “Lo dedico a mia moglie, mia figlia è mio fratello che mi avevano scritto dicendomi che era da tanto che non segnavo. Stranamente l’ultimo l’avevo fatto proprio a Reina. Adesso arriva il difficile, abbiamo bisogno di recuperare energie e fa molto freddo”.

