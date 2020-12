Benevento-Lazio, Tare: “E’ importante fermarsi a ragionare. Per molti passiamo dalle stelle alle stalle da un momento all’altro”

Prima del secondo anticipo di questa dodicesima giornata di Serie A che vedrà andare in scena la Lazio al Vigorito contro il Benevento, il ds Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “E’ importante che la gente da noi si fermi e ragioni, perché finiamo in poco tempo dalle stelle alle stalle. Ti qualifichi dopo vent’anni in Champions League, poi perdiamo in campionato e ci ritroviamo nuovamente alle stalle.”

