CALCIOMERCATO | L’agente di Vazquez: “È in scadenza nel 2021, rappresenta un’occasione. Gli piacerebbe tornare in Italia”

El Mudo Franco Vazquez è pronto a far ritorno in Serie A. Negli scorsi l’ex Palermo aveva infatti affermato la volontà di tornare in Italia chiudendo il capitolo Siviglia. Parole pesanti, che risuonano ancor più forti in casa Lazio dopo l’ interesse estivo, confermato anche quest’oggi dal proprio agente Daniele Piraino attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb.com: ” Vazquez è un calciaore importante. Ha scelto di vestire la maglia del Siviglia dove anche ha dichiarato di essersi sentito a casa. E, come ha affermato, gli piacerebbe ritornare a giocare in Italia. Essendo in scadenza nel 2021, a 31 anni, è una vera e propria occasione”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: