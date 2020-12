CONFERENZA INZAGHI – “Abbiamo avuto poca fame, dovevamo segnare il secondo gol. La Lazio tornerà dove merita”

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa al termine dalla gara contro il Benevento. Un po’ poco il solo punto raccolto, ecco l’analisi del mister anche sui nuovi innesti: “Oggi ci è mancata la fame e dovevamo segnare un gol in più. Peccato per il gol subito. La stanchezza ci ha penalizzati nel secondo tempo che ci ha impedito di vincere la gara e davanti avevamo un’ottima squadra. La squadra ha giocato bene, Escalante e Ramos hanno fatto una grande gara e mi sono piaciuti. Sui cambi? Avrei potuto farli prima ma mi piaceva la squadra in campo e non volevo modificarla. Il primo obiettivo è stato centrato, in campionato ci manca qualche punto ma ce lo aspettavamo. Io mi auguro di non perdere ulteriori giocatori e aspetto il rientro degli altri. Quando saremo al top la Lazio si ripresenterà li davanti”.

