Il Messaggero | Benevento-Lazio, papà Inzaghi: “Il pari va bene a Pippo”

Giornata sentita in casa Inzaghi, visto che questa sera ci sarà Benevento-Lazio e quindi torna la sfida tra i fratelli Simone e Pippo. In occasione della sfida del Vigorito, Giancarlo il papà dei due tecnici ha analizzato ai microfoni de Il Messaggero la gara di questa sera e l’arrivo dei suoi figli a questo impegno infrasettimanale di campionato: “Speravo che i miei ragazzi arrivassero più sereni. Alla fine spero in un pari, che accontenterebbe più il Benevento, ma non voglio fare pronostici per scaramanzia. Io e mia moglie Marina guarderemo l’incontro in tv, forse anche con la 93enne nonna Maria. Sono certo che i miei figli si sentiranno, come succede tutti i giorni”.

