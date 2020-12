Il Tempo | Benevento-Lazio, i fratelli Inzaghi alle prese col derby

La 12esima giornata di Serie A Tim vedrà scontrarsi i fratelli Inzaghi. Questa sera al Vigorito infatti la Lazio sfiderà i padroni di casa del Benevento ed i due tecnici Simone e Pippo, torneranno di nuovo ad affrontarsi in campo: il fischio d’inizio del match è alle 20,45. Nella trasferta di stasera i biancocelesti proveranno a dimenticare il Verona. Come riporta Il Tempo, le condizioni precarie della rosa laziale fanno sì che il mister abbia ancora numerosi dubbi di formazione, il tutto accompagnato da assenze importanti. Acerbi infatti ha riscontrato un leggero stiramento che lo terrà fuori dal campo oggi, domenica contro il Napoli e sarà difficile rivederlo per la gara di Milano contro i rossoneri. Fermi ai box anche Leiva e Fares. Ad ogni modo riparte da stasera la rincorsa dei capitolini, che hanno perso terreno dalle concorrenti per il quarto posto.

