MOVIOLA – Pairetto senza molte sbavature ma troppo scolastico: nel finale qualche confusione di troppo

Termina sul risultato di 1-1 la gara del Vigorito tra Benevento e Lazio, partita senza particolari problemi per Luca Pairetto con qualche decisione un po’ troppo scolastica. Il fischietto della sezione di Nichelino la dirige senza troppe responsabilità per quasi tutta la gara come sottolineato anche dal dato dei cartellini gialli: la prima sanzione infatti arriva al 22′ nei confronti di Tuia, la seconda 8 minuti più tardi quando Lapadula interviene ruvidamente in ritardo su Luiz Felipe. Nella seconda frazione di gioco qualche dubbio sull’ammonizione del difensore brasiliano della Lazio che prende prima la palla ma poi travolge il giocatore giallorosso. All’86’ la prima espulsione del match, sanzionato l’ex Pasquale Foggia, seduto in panchina dei padroni di casa, per qualche parola di troppo. Al 92′ è il turno dell’autore del pareggio, Schiattarella, il quale termina prima la sua gara per un brutto intervento su Correa: decisione severa ma corretta. La partita si conclude con qualche confusione di troppo nel finale, quando Pairetto fischia il classico fallo di confusione ai danni della Lazio con Caicedo pronto a raccogliere il pallone in mezzo all’area di rigore, da cui scaturirà poi l’ammonizione verso Patric per proteste

