SERIE A | Udinese e Crotone non si fanno male: alla Dacia Arena termina zero a zero

Nel primo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, Udinese e Crotone impattano sullo zero a zero collezionando un pareggio che non accontenta nessuno. Alla Dacia Arena va in scena un match dai ritmi medio bassi con i padroni di casa che fanno la partita, mentre i calabresi si difendono con ordine riuscendo al limitare al minimo i pericoli verso la porta di Cordaz. Con questo risultato l’Udinese sale a quota 14 punti, mentre il Crotone rimane fanalino di coda con soli 6 punti.

