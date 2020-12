Calcioscommesse, reato prescritto per Signori: “Mi hanno rovinato la vita, non ho mai truccato alcuna partita”

Come riporta Ansa.it, nel giorno in cui si è chiuso il procedimento sul calcioscommesse, con il reato che è stato definitivamente dichiarato prescritto dai giudici, Giuseppe Signori, ex attaccante di Lazio e Bologna su tutte, questa mattina, al tribunale di Cremona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni inerenti all’argomento: “Mi piaceva scommettere ma l’ho sempre fatto in modo leale e non ho mai truccato alcuna partita. Mi hanno rovinato la vita solo perchè il mio nome garantiva interesse mediatico”.

