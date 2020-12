SOCIAL | il leone Acerbi segue la squadra da casa – FOTO

Un leone non abbandona mai il suo branco. Francesco Acerbi si è dovuto fermare per un infortunio rimediato nell’ultima gara casalinga, e quindi questa sera non è potuto scendere in campo con i compagni. Questo non vuol dire che non sia comunque con loro, li guarda da casa e li sostiene scrivendo: “Sempre con voi!”

