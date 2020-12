SOCIAL | Jony segue la Lazio dalla Spagna ed esulta al goal di Immobile – FOTO

L’ex ala sinistra della Lazio Jony, attualmente in prestito tra le fila dell’Osasuna, ha seguito la gara di questa sera dei biancocelesti conto il Benevento. A confermarlo, una Instagram stories pubblicata sul profilo ufficiale dello spagnolo, che immortala Ciro Immobile mentre esulta per la sua magnifica rete, che ha portato in vantaggio la Lazio nel primo tempo.

Questa la stories di Jony:

