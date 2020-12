16 dicembre 2018, 2 anni fa ci lasciava Felice Pulici: indimenticabile portiere (e non solo) della Banda Maestrelli

Portiere campione d’Italia, dirigente sportivo ed allenatore: il 16 dicembre del 2018, a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno, ci lasciava l’indimenticato ed indimenticabile Felice Pulici. Un laziale elegante, di quelli innamorati nel profondo di questi colori: parte integrante della storia biancoceleste per le sue gesta in campo ed i suoi comportamenti mai sopra le righe anche fuori dal rettangolo verde. Un pensiero al cielo ad un’altra stella del firmamento laziale, per sempre nei cuori dei sostenitori della Lazio…e non solo.

