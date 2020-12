Benevento-Lazio, per la prima volta in questa stagione la squadra di Inzaghi non ha vinto dopo il vantaggio

Il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, andato in scena ieri sera, ha visto la Lazio pareggiare in casa del Benevento. Al gol di Ciro Immobile ha risposto Schiattarella allo scadere del primo tempo. Un punto che non permette quel riscatto di cui la squadra biancoceleste aveva bisogno, un punto che non smuove la classifica e, anzi, rischia di complicare le cose in vista dei due big match che attendono la Lazio tra domenica e mercoledì prossimo contro Napoli in casa e Milan a San Siro. Un dato curioso riguardante la sfida del Vigorito è il fatto che la squadra capitolina sia, per la prima volta in questa stagione, passata in vantaggio e non abbia portato a casa i tre punti. A riportare questo dato è Lazio Page sul proprio profilo Twitter.

Tutte le 5 vittorie in campionato erano arrivate dopo che la Lazio era andata vantaggio: in #BeneventoLazio per la prima volta quest’anno i biancocelesti non hanno conquistato i 3 punti dopo aver segnato il gol iniziale — Lazio Page (@laziopage) December 16, 2020

