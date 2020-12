CdS | Lazio, discesa pericolosa verso fine anno: Fares e Leiva ko, speranza Acerbi

E’ una Lazio che deve recuperare terreno in campionato. Le ultime prestazioni in Serie A hanno fatto sì che la banda Inzaghi lasciasse per strada punti importanti. E, a complicare ulteriormente il periodo dei biancocelesti, ci si mette anche l’infermeria. Come riporta il Corriere dello Sport, Leiva e Fares, ai box per problemi muscolari, potrebbero saltare sia il Napoli che il Milan. Il mister confida nel recupero di Acerbi tra domenica e/o mercoledì. Gli esami clinici per il difensore dovrebbero scongiurare l’ipotesi dello stiramento, occorre qualche giorno di riposo prima di un nuovo controllo da parte dello dallo staff tecnico. Qualora riuscisse a scendere in campo tra venerdì e sabato, si potrebbe rivedere contro i partenopei.

