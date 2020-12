CdS | Non c’è Lazio senza Immobile

Sempre presente, anche affaticato non molla e segna reti da cineteca: come sottolinea il Corriere dello Sport, non c’è Lazio senza Ciro Immobile. Anche ieri, nel pareggio in casa del Benevento, la nota positiva della sera è il gol-prodezza dell’attaccante laziale. Ieri ha siglato la marcatura numero 137 con la maglia biancoceleste e nel 2020 ha partecipato a 16 reti in trasferta, tra cui 2 assist. King Ciro quindi si conferma il trascinatore della banda Inzaghi, che ora ha l’imperativo di rialzarsi e recuperare punti in campionato.

