EUROAVVERSARIE | Il Bayern Monaco vince in rimonta sul Wolfsburg

La prossima avversaria della Lazio agli ottavi di finale di Champions League vince in casa contro il Wolfsburg per 2-1. Valevole per la 12° giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco va subito sotto nei primi minuti di gioco con il gol al 5′ di Maximilian Philipp su assist di Mbabu. Nel primo minuto di recupero del primo tempo pareggia i conti il bomber polacco Robert Lewandowski grazie a un colpo di testa su un cross di Coman. Al 50′ ancora l’attaccante ex Borussia Dortmund il quale raddoppia e porta i suoi sul 2-1. I bavaresi con i 3 punti conquistati si portano così a 27 punti, secondi in classifica, ancora a -1 dal primo posto occupato dal Bayer Leverkusen vincente per 4-0 sul campo del Colonia.

