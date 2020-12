Felipe Anderson e i suoi fratelli inviano pacchi natalizi alla So.Spe di Suor Paola. Ecco il VIDEO ringraziamento

Le grandi iniziative benefiche di Suor Paola sono note da anni, e quest’anno in particolare sono state una vera priorità. L’ex calciatore biancoceleste Felipe Anderson, ha voluto donare anche lui alla So.Spe di Suor Paola pacchi con cibo per i poveri. Il giocatore brasiliano, oggi al Porto, è da sempre impegnato in questo tipo di iniziative, insieme ai fratelli Juliana e Julian; in Portogallo è impegnato con O Coracao da Cidade. Suor Paola ha ringraziato così l’ex calciatore biancoceleste.

“Ciao Felipe, io non so se devo navigare in questa bella sorpresa che fai, oppure se devo gioire per tutta la gente che gioirà ricevendo questi pacchi. Tu hai detto che bisogna darli ai laziali, ma tu sai che la povertà non ha squadra, colore e neanche partito politico. Tutti ti vorranno bene, laziali, romanisti, juventini: tutti ti vorranno bene quando riceveranno questo pacco. Ti do un abbraccio grande e ti auguro Buon Natale.“

ECCO IL VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

