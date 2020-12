FORMELLO – Domani la ripresa degli allenamenti fissata alle 11:00

Non c’è il tempo per rimuginare sulla gara di questa sera, che sicuramente meritava miglior sorte. Domani la Lazio scenderà di nuovo in campo al Training Sport Center per la seduta mattutina. Inzaghi ha fissato l’appuntamento alle 11:00 per preparare la difficilissima gara contro il Napoli di domenica sera. Bisognerà anche valutare le condizioni degli infortunati, anche se sarà difficile poter recuperare qualcuno.

