FORMELLO | Subito a lavoro dopo il pareggio di ieri: ancora differenziato per Muriqi, assenti Parolo ed Akpa Akpro

Il giorno dopo il pareggio con il Benevento, risultato stretto data la posizione in classifica della Lazio, i ragazzi di Inzaghi sono tornati subito a lavoro per preparare al meglio la complicata sfida di domenica contro il Napoli. Ancora differenziato per Muriqi, che si sta riprendendo da uno stiramento subito dopo la partita casalinga contro lo Zenit. Corsetta di scarico anche per Luis Alberto. Assenti invece Akpa-Akpro e Parolo, oltre ai già infortunati Leiva, Fares ed Acerbi.

Regolarmente in campo Armini, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Escalante, Djavan Anderson, Pereira e Correa, con i primavera Adeagbo, Czyz e Moro.

