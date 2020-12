Il Messaggero | Lazio, Ciro non basta

La Lazio continua a faticare nella rincorsa al quarto posto. Il pareggio di ieri ha lasciato l’amaro in bocca in casa biancoceleste ed ora serve necessariamente reagire, in vista anche dei due delicati impegni, quello all’Olimpico contro il Napoli e quello a San Siro contro il Milan, prima dell sosta natalizia. Come riporta Il Messaggero, ai laziali non basta Immobile e la sua prodezza, la difesa continua a sbandare: a Benevento è arrivato il settimo gol preso nel finale di primo tempo (5 in campionato e 2 in Champions). La squadra di Pippo Inzaghi non segnava da quasi un mese e Schiattarella addirittura dal 2017.

