Il Tempo | Lazio, ora è vera crisi

La Lazio scivola sempre più in basso in classifica e apre la crisi. Con poche idee, pareggia 1a1 a Benevento buttando dalla finestra altri punti pesanti. Esulta Pippo nel derby degli Inzaghi, in castigo Simone con una squadra lontana parente di quella della passata stagione. Apre Immobile con una rete da cineteca, pareggia Schiattarella con una difesa ancora una volta da libro degli orrori.

Il tecnico biancoceleste senza tanti big, le scorie della qualificazione agli ottavi di Champions sono evidenti. Non ci sono Acerbi, Leiva e Fares, oltre al lungodegente Lulic e allo squalificato Akpa Akpro. La difesa coi cerotti si schiera con Luiz Felipe, Hoedt e Radu, in mediana c’è Escalante dal primo minuto, l’attacco è Correa-Immobile, con quest’ultimo che va in campo seppure in condizioni precarie con la fascia da capitano al braccio. Superpippo si copre con Hetemaj e Ionita, vuole corsa e dinamismo per mettere in evidenza i difetti congeniti della Lazio attuale. Lapadula guida un attacco di incursori con Insigne jr e Caprari ad aiutarlo. In avvio tanto sterile possesso palla dei biancocelesti, ma basta un angolo al 6’ per regalare al Benevento un’occasione solare: per fortuna che Lapadula non riesce a infilare la porta e Reina riesce a smanacciare. La Lazio gioca, Luis Alberto è ispirato ma stranamente egoista tanto da colpire il palo con Immobile e Marusic tutti liberi sulla sinistra. Passa un minuto e Ciro di destro gira alle spalle di Montipò un cross di Milinkovic.

Come al solito, però, qui viene fuori una squadra leziosa, l’ultimo passaggio sempre sbagliato. Ciro fallisce il raddoppio, Luis Alberto si blocca sul più bello, Correa non trova la posizione migliore. Troppi contropiedi sbagliati, non basta il 70% di possesso palla e così, al 44’, arriva la solita tassa di fine primo tempo. Schiattarella colpisce di tacco, difesa passiva, il campanile che sembra innocuo finisce al regista di Pippo che pesca il palo alla sinistra di Reina. Si riparte e comincia la girandola dei cambi: entrano da una parte Foulom, Improta e Iago Falque, Inzaghi jr si affida a Patric e, a dieci minuti dal fine, a Caicedo, Pereira e Cataldi (Radu, Escalante e Luis Alberto) perchè la partita scorre con pochi acuti. Poco dopo tocca anche a Dabo e Di Serio nel Benevento, con la Lazio che si mette col 4-3-1-2. Ci sarebbe un fallo di mano sospetto in area di rigore di Letizia ma Pairetto fa spallucce, poi Milinkovic si divora il gol della vittoria di testa. Schiattarella trova anche il tempo di farsi espellere per un inutile fallo su Correa. Non c’è più tempo anche perché Pairetto boicotta la zona Lazio nel recupero non facendo più giocare. È notte fonda. Ora domenica sera il Napoli e mercoledì a San Siro contro il Milan: sotto l’albero la classifica potrebbe diventare ancora più imbarazzante. Il Tempo/Luigi Salomone

