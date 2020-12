Inter-Napoli, brutto infortunio per Mertens che esce tra le lacrime: a rischio per la Lazio

Nel corso del 14° minuto di Inter-Napoli bruttissimo infortunio alla caviglia sinistra per l’attaccante del Napoli Dries Mertens, il quale esce tra le lacrime. Al suo posto è entrato Andrea Petagna. In attesa di esami il belga tiene così in ansia il Napoli in vista anche della gara di domenica sera contro la Lazio in scena all’Olimpico.

