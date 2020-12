Lazio, Caravello: “I risultati sono al di sotto delle aspettative soprattutto con le squadre inferiori”

La Lazio non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione: gli uomini di Inzaghi sono al momento staccati dal gruppo di testa, e ciò porta a varie riflessioni. Ha parlato a riguardo l’agente Danilo Caravello, intervenendo ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole:

“Credo che sia una cosa si ripeta per i biancocelesti quando ci sono periodi intensi con varie gare ravvicinate che portano via energie fisiche e nervose. I risultati sono al di sotto delle aspettative soprattutto con le squadre inferiori: dovrà cercare di limitare i danni fino alla sosta e poi provare a ripartire con l’organico il più completo possibile per poi recuperare posizioni. Questo del resto è un campionato anomalo in cui non è detto ancora nulla. E’ chiaro che ci sono squadre forti davanti alla Lazio: per i primi quattro se il Milan, l’Inter la Juve, il Napoli e la stessa Roma avranno ancora questa marcia i punti non potranno esser recuperati se invece rallenteranno allora si potranno reinserire anche Lazio e Atalanta“.

Al mercato estivo poteva essere fatto qualcosa di diverso?

“Avrei optato su giocatori consolidati già protagonisti nel nostro campionato e più italiani. C’era poco tempo, visto che si è ripartiti quasi subito, per poter assemblare nuovi calciatori. Avrei puntato su nuovi Acerbi o Lazzari per puntellare un organico già forte. In ogni caso la Lazio sta facendo il suo, ha superato il girone Champions e in campionato fino a due settimane fa aveva tenuto un passo giusto“.

Muriqi ad esempio non lo avrebbe preso in estate?

“Non si è quasi mai visto ma non mi pare un attaccante funzionale al gioco della Lazio. Non che non sia bravo. Forse serviva un attaccante con caratteristiche diverse, visto il gioco dei biancocelesti. Muriqi è un attaccante che deve stare in area ad aspettare i cross, ma non è quel che fa la Lazio. Forse potrebbe essere l’ideale per la Fiorentina, quello che manca ai viola per finalizzare la mole di lavoro e di gioco dei vari Castrovilli e Ribery. E’ un centravanti d’area. Mentre alla Lazio serve un altro Immobile“.

Caicedo resterà alla Lazio fino a giugno?

“Per come conosco Inzaghi, per lui è imprescindibile, si fa trovar sempre pronto, va sempre al massimo in allenamento e non dice mai una parola fuori posto“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: