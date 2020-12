Lazio, è arrivato il momento della svolta: ora o mai più

Stadio Ciro Vigorito di Benevento, triplice fischio e una Lazio che non vince più. 1-1 anche contro la squadra di Pippo Inzaghi, la quale ha indubbiamente meritato di guadagnare il punto contro i biancocelesti del fratello Simone.

Simone Inzaghi, il quale sembra non trovare più l’appiglio vincente nella mente dei suoi giocatori per dare quel qualcosa in più in mezzo al campo che si è visto per quasi tutta la scorsa stagione e in particolare quest’anno quasi esclusivamente nelle notti europee di Champions League, gara contro il Dortmund su tutte.

L’ultima vittoria in Serie A relativa alla 10° giornata arrivata a Cesena contro lo Spezia per 1-2, è intervallata da 2 pareggi e una sconfitta contro Brugge (2-2), Hellas Verona (1-2) e per l’appunto Benevento (1-1), contro le quali la Lazio ha obiettivamente perso la giusta determinazione e la brillantezza mentale unita alla supremazia tecnico-tattica a cui ci ha abituati.

Momentaneamente a metà classifica in campionato con qualche punto di troppo perso per strada, è giunto il momento per gli uomini di Inzaghi di riscattare una stagione non ancora compromessa del tutto, con la buonissima qualificazione raggiunta agli ottavi di finale di Champions League da disputarsi a febbraio contro i campioni in carica del Bayern Monaco.

Perché se nelle notti europee la Lazio ci ha dimostrato di sapersela giocare contro tutti a prescindere dal valore “sulla carta” degli avversari, in Serie A per adesso è un po’ “claudicante”, perdendo troppi punti fondamentali e alla portata, sintomo di un problema mentale più che squisitamente tecnico. I biancocelesti hanno ottenuto infatti 18 punti dopo le prime 12 gare di Serie A, mai così pochi a questo punto del torneo dalla stagione 2015/16, quando terminarono la stagione ottavi.

Giunti così quasi alla 13° di campionato, la Lazio dovrà invertire la rotta intrapresa in questo periodo non particolarmente brillante, in cui se la dovrà vedere subito contro il Napoli di Gattuso, match ostico e difficile sotto tutti i punti di vista per poi vedersela tre giorni dopo contro il Milan dell’ex Stefano Pioli, attuale capolista del campionato, in un match tutt’altro che facile.

“Colpa” del calendario, che gioco forza è fittissimo non permettendo di rifiatare quasi mai, “colpa” di scarsa lucidità il più delle volte, “colpa” di mancanza di fame come sottolineata dallo stesso Inzaghi al termine della partita di ieri sera, è dunque questo il momento di dare una svolta in positivo una volta per tutte anche in Serie A, sperando di trovare la scossa giusta che dia consapevolezza e determinazione alla squadra come avvenne nella stagione scorsa con il pareggio contro l’Atalanta per 3-3, dopo il quale, come sappiamo tutti, la Lazio non si fermò più.

