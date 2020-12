Leggo | Lazio, la crisi è servita

Continua il momento in chiaroscuro della Lazio che a Benevento non va oltre l’1-1. Sblocca il solito Immobile con una splendida girata su cross di Milinkovic, il pareggio arriva all’ultima azione del primo tempo con Schiattarella che batte Reina con una gran conclusione. Nella ripresa la stanchezza fa perdere lucidità alla Lazio che non ha più la forza per tentare l’affondo decisivo, rischiando addirittura il gol della clamorosa sconfitta proprio nei minuti finali. Nel recupero espulso Schiattarella.

Finisce dunque in parità la sfida dei fratelli Inzaghi, un risultato che fa certamente più felice Pippo e mette invece fretta a Simone che rischia di perdere altro terreno dal quarto posto che vale la Champions.

Rammaricato a fine gara il tecnico biancoceleste: «Penso che manchi la fame che abbiamo visto in Champions, ma i ragazzi hanno provato a vincere. Purtroppo dopo un primo tempo come quello che abbiamo fatto non puoi prendere quel gol sul finale». Secondo il tecnico a pesare anche le tante gare giocate fino ad oggi: «E’ chiaro che la squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente dopo un periodo davvero ricco di impegni. Ai miei ragazzi devo solo dire che dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. Purtroppo nella ripresa eravamo molto stanchi e loro sono cresciuti. Resta il grande rammarico per il grande primo tempo in cui avremmo meritato certamente di più». Reina, tra i migliori in campo, fa autocritica: «Dovevamo chiuderla prima, abbiamo avuto le opportunità per farlo ma serve maggiore cattiveria. Bisogna stare attenti perché poi rischi addirittura di perdere, che sarebbe stata una clamorosa beffa». Leggo/Enrico Sarzanini

