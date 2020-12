Riapertura stadi, il prof Galli: “Difficile in questa stagione il ritorno dei tifosi”

Massimo Galli, direttore malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo è tornato a parlare, tra gli argomenti, anche del tema della riapertura degli stadi. Le sue parole:

“Se non c’è una caduta della diffusione del virus ho forti dubbi sullo spostamento di migliaia di persone in uno stadio. Avremo tutto il 2021 per gestire il problema. Con il virus non ti siedi al tavolo per trattare, in poche ore può cambiare tutto. Ci sono tutte le premesse per una terza ondata.

