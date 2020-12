SOCIAL | Correa suona la carica: “Insieme! Forza Lazio sempre!” – FOTO

Serata storta quella di ieri sera, dove la Lazio non è riuscita a trovare i tre punti in Campania contro il Benevento. Un pareggio da dimenticare, dato che domenica sera la Lazio ospiterà all’Olimpico il Napoli di Gennaro Gattuso. Joaquìn Correa ha commentato la sfida contro il Benevento tramite il proprio profilo Instagram: “Insieme! Forza Lazio sempre!“. Tuttavia l’argentino ieri sera non è stato uno dei migliori in campo, e in generale nell’ultimo periodo è sembrato spento in alcune gare, motivo per il quale qualche tifoso non è rimasto contento e ha commentato invitando il calciatore argentino a mettere più cattiveria in campo.

