SOCIAL | Fratelli Inzaghi, la dedica di Pippo a Simone: “Sempre un’emozione ritrovarti in panchina” – FOTO

Finisce in parità il derby dei fratelli Inzaghi e nel post gara non sono mancate parole di affetto e stima reciproca tra Simone e Filippo, molto legati e sempre in contatto. Attraverso i social, Pippo ha postato un messaggio per il tecnico della Lazio, accompagnato da una foto che li ritrae insieme: “Per noi che siamo cresciuti insieme, con la stessa passione, serate come quella di ieri sono uniche…anche se vissute da avversari! Sempre un’emozione ritrovarti in panchina Mone”.

