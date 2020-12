SOCIAL | La Lazio ricorda Pulici a due anni dalla sua scomparsa – VIDEO

Il 16 Dicembre di due anni fa ci lasciava Felice Pulici, il portiere della Lazio del primo scudetto. L’estremo difensore ha giocato tra i pali della Lazio per 6 stagioni, dal 1972 al 1977 e nel 1981-82, la sua ultima stagione. La squadra biancoceleste ha voluto ricordarlo con un video sui propri canali social: “Maglia nera, numero uno sulle spalle. Senza guanti come nel calcio di un tempo. Felice Pulici, per sempre con noi.”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: