SOCIAL | Luiz Felipe insoddisfatto del risultato: “Ci rialzeremo subito per provare a vincere le prossime gare”-FOTO

Il giorno dopo il pareggio in casa del Benevento è tempo di rialzarsi in casa Lazio, a seguito di alcuni risultati non positivi in campionato che hanno portato la squadra biancoceleste ad essere ottava dopo dodici giornate di Serie A. Lo sa anche Luiz Felipe, che su Instagram, nonostante si sia detto soddisfatto per la forma recuperata, ha mandato un chiaro messaggio: “Contento per i minuti giocati e per la forma recuperata. Il risultato non ci soddisfa, ma ci rialzeremo subito per provare a vincere le prossime gare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

