SOCIAL | Reina e Immobile caricano: “Uniti ci rialzeremo. Forza Lazio” – FOTO

La Lazio pareggia in casa del Benevento, nel turno infrasettimanale valido per la 12esima giornata di Serie A. C’è rammarico in casa biancocleste, per un campionato che vede la banda Inzaghi lasciare per strada importanti punti. In serata, dopo la sfida de Vigorito, ci pensano Pepe Reina e Ciro Immobile a suonare la carica e a spronare i compagni. Infatti, attraverso le storie Instagram, l’estremo difensore posta il messaggio: “Sempre avanti”, mentre il bomber scrive: “Uniti ci rialzeremo. Forza Lazio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: