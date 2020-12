Doping, Russia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar

Come riportato da ilpost.it, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha dimezzato la squalifica per doping a carico della Russia (votata all’unanimità nel 2019 dal WADA) da quattro a due anni. Il Paese non potrà presentare delegazioni ai principali eventi sportivi nei prossimi due anni, comprese le Olimpiadi estive di Tokyo 2020, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e i Mondiali di calcio in Qatar. Durante questo periodo gli atleti russi potranno partecipare alle competizioni internazionali come “indipendenti” soltanto se dichiarati idonei.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: