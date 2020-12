ESCLUSIVA | Primavera, dopo Zilli un altro attaccante è pronto a salutare i biancocelesti

Si avvicina il mercato invernale e in casa Lazio Primavera c’è chi prepara le valigie alla ricerca di nuove esperienze. Le giovani aquile, dopo lo stop del campionato lo scorso novembre, continuano ad allenarsi a Formello per riprendere a gennaio il cammino interrotto lo scorso 30 ottobre con un tris rifilato alla Fiorentina al Franchi. In vista della nuova partenza, i biancocelesti, oltre a dover ritrovare la forma migliore, saranno anche obbligati a fare i conti con la finestra di mercato invernale. Le maggiori questioni da risolvere, al momento, riguardano il mercato avanzato. Dopo l’addio estivo di Massimo Zilli approdato al Cosenza, è pronto a lasciare lasciare la capitale anche Tyro Nimmermmer che nella poche gare stagionali a disposizione è sceso in campo 7 volte andando a segno in due occasioni. Per l’olandese, in scadenza con i capitolini il prossimo giugno, come appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, si prospetta un futuro all’estero dove ad attenderlo ci sarebbero alcune compagini alla ricerca di un attaccante molto fisico capace di occupare a dovere l’area avversaria. La sua prossima destinazione verrà decisa nei prossimi giorni con il classe 2001 che, giunto a Roma nella stagione 2018-2019 dopo l’esperienza nelle giovanile dell’AZ Alkmaar, in biancoceleste ha collezionato 33 presenze coronate da 7 reti e 3 assist. L’addio di Nimmermeer, quasi in maniera inaspettata, lascia scoperta una casella importante dell’attacco biancoceleste che, comunque, può contare stabilmente su quattro pedine molto interessanti: Cerbara, Tare, Marinacci e soprattutto Raul Moro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: