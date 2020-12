FORMELLO | Discorso di Inzaghi alla squadra. Poi al via la seduta: Muriqi in gruppo

A due giorni di distanza dalla sfida di Benevento, Inzaghi comincia a preparare la sfida contro il Napoli: prima dell’allenamento, l’allenatore biancoceleste ha parlato alla squadra. Successivamente è stato effettuato un riscaldamento a secco e poi a torello e, infine, possesso palla; mentre Alia, Raul Moro e T.Marino si sono allenati sul campo adiacente. Segnaliamo la presenza in campo di Muriqi. Per quanto riguarda gli assenti: non erano in campo Acerbi, Leiva, Fares e Lulic.

