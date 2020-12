Giancarlo Inzaghi, padre di Filippo e Simone: “Vederli in panchina a sfidarsi è stato emozionante”

Avere due figli che fanno i calciatori è bello, ma vederli sedere su una panchina di Serie A vale doppio. Giancarlo Inzaghi, padre di Simone e Filippo, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss la partita tra Benevento e Lazio: “Vederli sulla panchina a sfidarsi è stato emozionante, tra di loro c’è sempre intesa. Io e mia moglie siamo rimasti contenti del pareggio tra le loro squadre, sicuramente Filippo, non so se lo sia stato anche Simone. La Lazio sta così e così, ora è in cura e spero per Simone che torni presto allo stato di forma di qualche mese fa. Filippo? Abbiamo un rapporto bellissimo, con entrambi ci sentiamo due volte al giorno, tutti i giorni, da venticinque anni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: