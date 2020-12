Il Messaggero | Comunicazione Lazio: ecco Rao, a breve anche un social media manager

La rivoluzione è nell’aria. E le prime avvisaglie cominciano a vedersi. Per la comunicazione istituzionale c’è Roberto Rao, ex deputato Udc ed ex membro del Cda di Poste Italiane. Attualmente fa parte del Cda del Monte dei Paschi di Siena. Non è il solo innesto perchè a breve arriverà anche un social media manager. Il nome che circola è quello di Tommaso Longobardi che attualmente ricopre lo stesso ruolo per Giorgia Meloni. Il Messaggero/Emiliano Bernardini

