Il Messaggero | Inzaghi-Lotito alta tensione e ultimatum

Crisi nera e possibili addii anticipati: ieri è arrivato un ultimatum dopo un confronto acceso tra Lotito e Inzaghi. Il presidente si è sfogato, accusando il tecnico di scarso rendimento e di una gestione pessima del gruppo. Il mister si è difeso parlando di infortuni e di un calendario troppo fitto. Ma come si è arrivato a tutto questo? Galeotto fu il contratto. Ancora nessuna chiamata. Il patron ha da tempo in mente l’idea di fare una rivoluzione, Simone aspetta e si guarda intorno. Il feeling tra i due, mai così idilliaco, ora è ai minimi storici. L’allenatore biancoceleste aspettava una telefonata di Lotito subito dopo la qualificazione agli ottavi di Champions per mettere nero su bianco il rinnovo. Niente da fare. Qualcosa si era già rotto alla fine dello scorso anno, quando alla ripresa del lockdown la Lazio è passata da essere una pretendente per lo scudetto, a chiudere al quarto posto. Il Messaggero\Emiliano Bernardini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: