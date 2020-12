Il Tempo | Infermeria Lazio: Acerbi è dura, Leiva e Fares ancora fuori

Contro il Napoli una delle ultime due finali per chiudere dignitosamente il 2020. I risultati nell’ultimo periodo, soprattutto in campionato, sono stati deludenti. La difesa della Lazio continua a concedere gol, l’assenza di Acerbi in questo senso non fa altro che preoccupare Inzaghi e il suo staff. L’ex del Sassuolo cercherà di recuperare in tempo per la sfida di domenica sera contro la squadra di Gattuso. Il centrale è alle prese con una piccola lesione rimediata nella partita con il Verona di sabato scorso: servirà un mezzo miracolo per rivederlo in campo a distanza di otto giorni. I medici potrebbero anche consigliargli di rimandare il rientro per l’ultima gara del 2020, quella a San Siro il 23 dicembre. Non recupereranno sicuramente Leiva e Fares: entrambi hanno riportato una lesione muscolare con l’Hellas. Il brasiliano ha giocato 7 partite in 21 giorni, l’ex Spal era stato fatto rifiatare eppure si è fermato nuovamente. Nella seduta di scarico Luis Alberto si è limitato a una blanda corsa intorno al perimetro del terreno di gioco in scarpe da ginnastica, mentre Parolo, Caicedo e Akpa Akpro hanno lavorato in palestra con il resto dei calciatori impiegati ieri dal primo minuto. Tutti tranne Luiz Felipe, Escalante e Correa, aggregati al gruppo segna bisogno di respirare dopo le fatiche del campionato. Spera di rientrare tra i convocati Muriqi, out da Lazio-Zenit a causa di uno stiramento. Ha 48 ore per rimettersi a disposizione e svolgere la rifinitura con i compagni.

Il Tempo/Daniele Rocca

