Altro che incontro per il rinnovo. Il confronto tra Lotito e Simone Inzaghi ha riguardato il rendimento della squadra. L’andamento in campio- nato non è andato giù al presidente della Lazio che, se da una parte rende merito al proprio allenatore per la qualificazione agli ottavi di Champions League, dall’altra ne ha criticato la gestione della rosa. Le sostituzioni nella partita con il Verona, le scelte di formazione contro il Benevento.

Lotito ha chiesto un cambio di rotta al tecnico, che dovrà dare delle risposte nelle ultime due gare del 2020 contro Napoli e Milan. I tanti impegni ravvicinati, la mancanza di esperienza nella massima competizione europea, le numerose assenze dovute a infortuni e covid. Sono tutte attenuanti del lavoro di Inzaghi in questo inizio di stagione, anche se poi lo sguardo dovrebbe essere ampliato, prendendo in considerazione i mesi del post lockdown.

È stato un anno complicato per tutte le squadre di Serie A, eppure il percorso della Lazio è cambiato terribilmente dopo l’esplosione della pandemia. La vecchia Lazio, quella capace di inanellare 21 risultati utili consecutivi (17 vittorie e 4 pareggi), è sparita. Da giugno a oggi, nei 24 match disputati, i biancocelesti hanno messo insieme 10 vittorie, 4 pareggi e ben 10 sconfitte, per un totale di 34 punti. La media è di 1.41 punti a partita, un andamento da decimo posto in classifica.

Il paragone diventa impietoso se confrontato con le altre big del campionato. La Juventus, nello stesso periodo di riferimento (escluso il 3-0 con il Napoli), ha ottenuto 41 punti in 23 partite, media di 1.80 a match. Ancor meglio ha fatto l’Atalanta di Gasperini, con un media di 2 punti esatti a partita. Nelle 23 partite disputate la Roma ha totalizzato 13 punti in più della Lazio, per non parlare delle due milanesi.

Altro fattore da analizzare è quello riguardante il mercato. In estate sono arrivati sette acquisti nella Capitale, nessuno però sembra aver dato la scossa a quello che era un assetto ormai consolidato. La Lazio gioca sempre nello stesso modo, sempre con gli stessi interpreti. Reina è l’unico che sta giocando con continuità, esperienza e carisma gli hanno consentito di diventare in breve tempo un punto di riferimento per lo spogliatoio laziale.

Non si può dire altrettanto di Muriqi, il vero investimento della campagna estiva: per il momento non ha ancora avuto occasione di ripagare la Lazio dei 20 milioni versati nelle casse del Fenerbahce per portarlo in Italia. Altri 10 sono andati per Fares, condizionato da continui guai muscolari e con la preparazione saltata di netto. Escalante e Pereira si sono limitati a qualche comparsata, leggermente meglio hanno fatto Hoedt e Akpa Akpro, che sono stati chiamati spesso a dover sopperire alle assenze nei vari reparti. Troppo poco per una società che ambisce a rimanere tra le prime quattro.

