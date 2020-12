La Premier League boccia i cinque cambi

Come riportato da gialuncadimarzio.com, nonostante gli appelli di Pep Guardiola e Jurgen Klopp, giovedì l’assemblea della Premier League ha votato contro la possibilità di estendere le sostituzioni da tre a cinque, come in tutti i maggiori campionati europei. Già in passato la proposta era stata discussa ma, anche stavolta, non ha raggiunto la soglia dei 14 voti a favore sui 20 club totali. L’unica differenza emersa è la possibilità, dal prossimo weekend per le squadre della Premier League, di portare in panchina nove giocatori (non più sette). La Premier League, inoltre, ha accolto l’introduzione in via sperimentale di un’ulteriore sostituzione (fino a due a partita) in caso di infortunio alla testa del giocatore, approvata nell’ultima riunione dall’IFAB. L’inizio della sperimentazione è previsto per gennaio 2021. Mark Bullingham, direttore esecutivo della Football Association, ha così commentato: “Abbiamo istituito un gruppo di esperti in commozioni cerebrali trainato dalla Fifa e l’Ifab con l’obiettivo di analizzare la questione. La loro visione è che questa decisione porti maggiore sicurezza”.

