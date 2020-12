La Repubblica | Per i numeri è mini crisi in casa Lazio. Si ferma Fares e sarà lungo stop

Ha ragione il “dottor” Reina, la sua ricetta contro la crisi fotografa le lacune della Lazio attuale, lontana dalla zona Champions: «Dobbiamo avere più fame e cattiveria per chiudere le partite. Bisogna essere più uniti di prima. E difendere meglio» . Assurdo, per una squadra ambiziosa, racimolare solo 4 punti contro Udinese, Spezia, Verona e Benevento. Non a caso, Lotito è furibondo e ieri ha tenuto a rapporto Inzaghi: c’è tensione tre i due, il rinnovo del tecnico non è più una priorità. La squadra non rende secondo le proprie potenzialità e le alternative vengono utilizzate poco: queste le accuse del presidente all’allenatore. A sua volta, il tecnico è convinto che abbiano pesato infortuni, casi di Covid, stanchezza e calendario. Di sicuro, dopo il lockdown, la Lazio in campionato si è persa: la media punti a partita è crollata da 2,38 (62 in 26 giornate) a 1,41(34 nelle ultime 24, di cui 12 di questa Serie A). Preoccupante il dato dei gol subiti, già 20. E 18 quelli segnati. Il tecnico spera di recuperare Acerbi, ma il leader della difesa è ancora in dubbio con il Napoli di domenica. Un lungo stop aspetta l’esterno Fares (polpaccio ko). Numeri di tutt’ altro genere quelli di Immobile, 45 gol nelle sue ultime 50 partite. Sono 32 le reti nel 2020: il suo rivale in Nazionale, Belotti, è a 17. Sul banco degli imputati c’è invece Luis Alberto, che a Benevento ha giocato senza la cattiveria agonistica, la voglia e l’altruismo necessari per vincere. In particolare dallo spagnolo, Inzaghi si aspetta una reazione contro il Napoli. Segnali importanti invece da Pereira, che merita più spazio. Sul mercato di gennaio, tra Natale e Capodanno vertice con Lotito, Tare e Inzaghi per decidere se e come intervenire.

