Lazio, Di Gennaro: “Con quell’organico, o fai la coppa o fai il campionato”

Dopo la deludente prova di Benevento, la Lazio deve riprendersi in campionato, e potrà provarci domenica contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Del momento attuale biancoceleste, ha parlato anche l’opinionista Antonio di Gennaro, che ha detto la sua sulle attuali problematiche della Lazio, intervenendo ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Tornati davvero scricchiolii tra Lotito e Inzaghi?

“Con quell’organico, o fai la coppa o il campionato. Già dopo luglio si era capito: per fare bene due competizioni ti ci vogliono almeno una ventina di titolari e credo che nella Lazio non ci siano. Poi qualche polemica di troppo… Ora avranno il Bayern: è sì la squadra più forte del mondo ma per me se la giocano. Dico 70 Bayern 3o Lazio, ma chissà“.

